Какие улицы остались без света и воды 15 августа

В Калининграде во вторник, 15 августа, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

пл. Марш. Василевского 1, 3

ул. А. Невского 1б

ул. Корабельная 1, 3

ул. Курортная 1в

ул. Алданская 9-13 к-1,2, 15, 4, 8 (д/сад №128) 10 к-2 (больница №2), 12-28а

ул. Лужская 21а, 23а, 29

пр-кт Советский 40а

ул. Носова 22-26.

До 16.00 без света: пр-кт Мира 86-100

ул. Коммунальная 3-17, 4-18

ул. Офицерская 3-13а, 4-16

ул. Пугачева 5, 9-13,14-16

ул. С. Разина 29.

Также по данным городской администрации в холодное водоснабжение в связи с ремонтом, будет отключено до 15.00 на ул. Комсомольская 77-79а, а горячей воды до 18.00 не будет на ул. Алданской 10-18.