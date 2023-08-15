Какие улицы остались без света и воды 15 августа

В Калининграде во вторник, 15 августа, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:
пл. Марш. Василевского 1, 3
ул. А. Невского 1б
ул. Корабельная 1, 3
ул. Курортная 1в
ул. Алданская 9-13 к-1,2, 15, 4, 8 (д/сад №128) 10 к-2 (больница №2), 12-28а
ул. Лужская 21а, 23а, 29
пр-кт Советский 40а
ул. Носова 22-26.
До 16.00 без света: пр-кт Мира 86-100
ул. Коммунальная 3-17, 4-18
ул. Офицерская 3-13а, 4-16
ул. Пугачева 5, 9-13,14-16
ул. С. Разина 29.
Также по данным городской администрации в холодное водоснабжение в связи с ремонтом, будет отключено до 15.00 на ул. Комсомольская 77-79а, а горячей воды до 18.00 не будет на ул. Алданской 10-18.