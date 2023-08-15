В Озерском районе в ДТП попал рейсовый автобус с пассажирами

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля случилось 15 августа в поселке Ново-Гурьевское Озерского района.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, водитель «Ауди» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом № 363, который ехал по маршруту Черняховск - Озерск. Отмечается, что в салоне автобуса находилось 18 пассажиров.

«В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции организовано движение транспорта и устанавливаются обстоятельства происшествия», - отметили в ГИБДД.