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НовостиПроисшествия15 августа 2023 14:17

В Озерском районе в ДТП попал рейсовый автобус с пассажирами

Пострадал один человек
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля случилось 15 августа в поселке Ново-Гурьевское Озерского района.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, водитель «Ауди» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом № 363, который ехал по маршруту Черняховск - Озерск. Отмечается, что в салоне автобуса находилось 18 пассажиров.

«В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции организовано движение транспорта и устанавливаются обстоятельства происшествия», - отметили в ГИБДД.