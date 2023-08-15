Жительница Светлого за три дня сняла с банковской карты нового знакомого 130 тыс. рублей

В Светлом 54-летний местный житель обнаружил, что с его счета вдруг исчезли 130 тысяч рублей. Выяснилось, что накануне он выпивал в компании друзей, где присутствовала ранее незнакомая ему девушка. Застолье продолжалось три дня.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, девушка несколько раз брала чужой телефон. Как стало понятно позже, она переводила с него деньги на свой счет.

«Сначала перевела 30 тысяч рублей, затем еще два раза по 50 тысяч. Пароль она запомнила, когда мужчина сам перевел ей на карту 3900 рублей. Таким образом подозреваемая похитила у нового знакомого 130 тысяч рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению», - сообщили в полиции.

Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.