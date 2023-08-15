Деревянный охотничий замок XIX века из Калининграда перевезут в Роминтенскую пущу

. Фото: Александр КАТЕРУША

Деревянных охотничий замок XIX века из Центрального парка Калининграда перевезут в Роминтенскую пущу. Об этом рассказал 15 августа советник губернатора Калининградской области Вячеслав Генне.

- Охотничий замок уже не похож на замок. Полемику, конечно, он вызвал. Он находится в аварийном состоянии и закрыт уже несколько лет. Раньше он был дирекцией, потом бильярдным клубом. Мы не планируем его уничтожать, планируем переместить, возможно, на его историческое место в Роминтенскую пущу, - сказал Вячеслав Генне.

Он отметил, что домик нужно будет реконструировать и восстановить.

- Все историческое, что у него было, судя по довоенным фотографиям, он утратил. Он не является объектом культурного наследия. Наверное его надо будет довести до состояния псевдоистории, хоть и новодельной, - прокомментировал Вячеслав Генне.

По его словам, место охотничьего домика в парке станет частью большой игровой детской зоны.

Деревянный охотничий замок был построен в Роминтенской пуще в 1891-1893 годах по приказу кайзера Вильгельма II. В послевоенные годы часть строения была перевезена в Калининград и установлена в Центральном парке культуры и отдыха. В последние годы здание заброшено.