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НовостиПроисшествия15 августа 2023 15:04

В поселке Талпаки в ДТП пострадали два человека

В Гвардейском районе толкнулись «Мерседес» и «Киа»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В ночь на 15 августа в поселке Талпаки сотрудники ГИБДД выясняли причины ДТП, которое случилось на улице Мира.

Автомобиль «Киа» под управлением 60-летнего водителя, выезжая со второстепенной дороги на трассу, не уступил дорогу «Мерседесу».

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, произошло столкновение. В результате ДТП 60-летний пассажир «Киа» получил телесные повреждения, а 34-летний пассажир автомобиля «Мерседес» была с места происшествия госпитализирована.