В поселке Талпаки в ДТП пострадали два человека

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В ночь на 15 августа в поселке Талпаки сотрудники ГИБДД выясняли причины ДТП, которое случилось на улице Мира.

Автомобиль «Киа» под управлением 60-летнего водителя, выезжая со второстепенной дороги на трассу, не уступил дорогу «Мерседесу».

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, произошло столкновение. В результате ДТП 60-летний пассажир «Киа» получил телесные повреждения, а 34-летний пассажир автомобиля «Мерседес» была с места происшествия госпитализирована.