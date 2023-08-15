В 35-градусную жару на калининградском пляже появился Дед Мороз в шубе

О дальнейших приключениях новогоднего волшебника не сообщается. Фото: Елена РАТНИКОВА

Во вторник, 15 августа, Калининградскую область накрыла рекордная жара. В течение дня температура воздуха превысила отметку +35 градусов!

Многие калининградцы ожидаемо устремились на пляжи. На морском побережье (точное место неизвестно) отдыхающих ждала неожиданная встреча. По песку при полном параде шел… Дед Мороз!

«Вроде, что-то продавал», - написала в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» автор снимка.

О дальнейших приключениях новогоднего волшебника не сообщается.