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НовостиЛето в городе15 августа 2023 15:11

В 35-градусную жару на калининградском пляже появился Дед Мороз в шубе

Мужчину в костюме успели сфотографировать
Николай Литвинов
О дальнейших приключениях новогоднего волшебника не сообщается.

О дальнейших приключениях новогоднего волшебника не сообщается.

Фото: Елена РАТНИКОВА

Во вторник, 15 августа, Калининградскую область накрыла рекордная жара. В течение дня температура воздуха превысила отметку +35 градусов!

Многие калининградцы ожидаемо устремились на пляжи. На морском побережье (точное место неизвестно) отдыхающих ждала неожиданная встреча. По песку при полном параде шел… Дед Мороз!

«Вроде, что-то продавал», - написала в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» автор снимка.

О дальнейших приключениях новогоднего волшебника не сообщается.