. Фото: Александр КАТЕРУША

В Центральном парке восстановят полуротонду в память о королеве Луизе. Работы проведут в рамках благоустройства парка.

Об этом рассказал 15 августа советник губернатора Калининградской области по архитектуре Вячеслав Генне.

- Будем восстанавливать, да. И бюст тоже. Смысл сюда, в парк, заводить потоки людей, чтобы смотреть на «полуфабрикат»? – прокомментировал Вячеслав Генне.

Памятник королеве Луизе был торжественно открыт 2 сентября 1874 года в имении Луизенваль, купленном в 1872 году королем Вильгельмом I, сыном королевы Луизы.

Композиция выполнена в форме полуротонды со скамьей из искусственного песчаника и ажурным парапетом, украшенным по краям вазонами. В центре композиции - в кольцевом обрамлении скульптурный бюст королевы Луизы из мрамора. На постаменте бюста - плита с надписью на немецком языке: "Гению Пруссии, незабываемой королеве от граждан Кенигсберга. 1874 год". В центре полуротонды кайзером Вильгельмом I была посажена липа в память о Тильзитском мире, в подписании которого королева принимала участие.

В послевоенные годы оказались утрачены: скульптурный бюст королевы Луизы, кольцевое обрамление, вазоны, ажурный парапет и плита с надписью.

Сегодня полуротонда носит статус объекта культурного наследия муниципального значения.