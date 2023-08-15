В Калининграде открылась выставка древнего оружия и украшений, найденных в Зеленоградском районе

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Во вторник, 15 августа, в Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка «Самбия с конца эпохи викингов до начала крестовых походов» (0+). Как рассказали в музее, в экспозиции – результаты последних археологических исследований, проведенных Институтом археологии РАН в регионе Самбия, расположенного на территории современной Калининградской области.

Посетители увидят различные артефакты, найденные в Самбии: оружие, украшения и предметы быта.

Уникальные находки свидетельствуют о тесных связях между жившими в регионе племенами пруссов и северо-западными регионами Древней Руси. Из самого интересного – свинцовые печати князя Всеволода Мстиславича (1095—1138 гг.) и Владимира Всеволодовича Мономаха (1053 — 1125 гг.), которые подтверждали подлинность важных документов: жалованную грамоту на землю или обеспечение свободного беспошлинного проезда по землям, находящимся под юрисдикцией правителя.

Также в экспозиции будут представлены амулеты-змеевики, найденные в окрестностях пос. Мельниково (бывшее Рудау), весовые гирьки и фрагменты деталей складных весов, серебряные платежные гривны и слитки, денарии, арабские дирхемы и многое другое.

Выставка работает до конца ноября.