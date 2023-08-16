В Отрадном провели субботник на территории Музея леса

. Фото: Администрация Зеленоградска

На территории Музея леса в Отрадном провели субботник. В минувшие выходные там убирали мусор добровольцы из Переславской школы.

Отмечается, что на субботник вышли около 60 волонтеров: взрослые и дети. Неравнодушны оказались и местные жители из близлежащих поселков.

Как отмечает администрация Зеленоградского округа, школьники работали на двух больших цветочных клумбах и на берегах пруда, высадили ирисы и очистили от мусора территорию Буковой рощи.

Напомним, осенью на границе Отрадного и поселка Лесное (ул. Лесная, 5) откроется Музей леса, который был создан по инициативе местного лесничего Владимира Харитоненко, но несколько лет не функционировал.

Сейчас в Музее леса идет ремонт всех помещений и построек на улице.

«Открытие запланировано на середину осени. К тому моменту музей не только обновится визуально, но также в нем появятся и уникальные арт-объекты. Гостей ждет встреча с нашими братьями меньшими – енотом, носухой и маленькими белочками», - рассказывали в администрации ранее.

Музей не работал с 2019 года.