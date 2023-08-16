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НовостиОбщество16 августа 2023 7:27

В таможне рассказали о ситуации на границе с Литвой

В Чернышевском въезда в регион ожидает 35 грузовых автомобилей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На границе с Литвой въезда на территорию Калининградской области ожидает 35 грузовых автомобилей.

При этом в направлении выезда в Чернышевском движение свободно. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Отмечается, что всего через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные в автомобильных пунктах пропуска, за сутки в сторону Литовской Республики и Республики Польша проследовало 185 единиц грузового и 370 единиц легкового транспорта, на территорию Калининградской области прибыло 145 грузовых и 361 легковой автомобиль.