. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области завершилась вторая смена молодежного форума «БалтАртек.Юность», которая была посвящена туризму и экологии. Церемонию закрытия провели в Центре отдыха «Жемчужина».

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, на протяжении нескольких дней молодые люди посещали мастер-классы и лекции, для ребят были организованы дискуссионные площадки на различные темы. Участники смены разработали проекты.

Лучшим в сфере туризма стал проект «Исторические и культурные ценности Полесска». Победителем в экологическом направлении признан проект с экскурсиями по ботаническому саду для подростков и их родителей, направленный на повышение экологической грамотности.

Также участники смены проложили в природном парке Виштынецкий новый туристический маршрут.

В этом году форум «БалтАртек.Юность» состоял из двух смен, участниками которых стали 200 человек со всей Калининградской области.