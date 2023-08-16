Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 7:45

Жительница Черняховска лишилась автомобиля из-за долга в 500 тысяч рублей

Имущество было арестовано приставами и продано
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жительница Черняховска лишилась автомобиля «Фольксваген» из-за долга в 500 тысяч рублей. Ранее было заведено исполнительное производство о взыскании с женщины крупной кредитной задолженности. Жительница Черняховска не исполнила требований добровольно в установленные сроки.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области, владелица скрывала местонахождение транспортного средства. В итоге автомобиль должницы нашли в Пионерском.

Приставы оперативно выехали на место и наложили арест на авто.

«Имущество должницы было реализовано. Вырученные денежные средства направлены на погашение задолженности», - рассказали в пресс-службе ведомства.