Жительница Черняховска лишилась автомобиля из-за долга в 500 тысяч рублей

Жительница Черняховска лишилась автомобиля «Фольксваген» из-за долга в 500 тысяч рублей. Ранее было заведено исполнительное производство о взыскании с женщины крупной кредитной задолженности. Жительница Черняховска не исполнила требований добровольно в установленные сроки.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области, владелица скрывала местонахождение транспортного средства. В итоге автомобиль должницы нашли в Пионерском.

Приставы оперативно выехали на место и наложили арест на авто.

«Имущество должницы было реализовано. Вырученные денежные средства направлены на погашение задолженности», - рассказали в пресс-службе ведомства.