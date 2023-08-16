Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 16 августа

В Калининграде в среду, 16 августа, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по следующим адресам:

ул. Мореходная 3

ул. Новый вал 26- 34

ул. Казанская 10-20, 28

ул. Багратиона 66-80

ул. Краснооктябрьская 2

ул. Парусная 25

ул. Свободная 34 (д/с №1)

ул. Ген. - фельдм. Румянцева 2а

ул. Серж. Колоскова 12

ул. Д. Донского15-19

ул. Гайдара 1-3а, 43 (д/с № 109), 45-55

ул. Нарвская 1-31, 37-55

ул. Памяти павших в Афганистане 1-7, 9-15, 17-23,25-31, 24.

С 10:00 до 18.00 без света:

ул. Щорса 5- 9, 17, 19, 4,4а-б, 6, 12

ул. Красная 63-73, 70, 76-86.

До 16.00 электричества нет на: пер. Минина и Пожарского 3-3а

пр-т. Победы 9, 2-8

ул. Е. Ковальчук 3-9, 3а-7а

ул. Минина и Пожарского 3-15, 2-16

ул. Мира 61-65

ул. Пушкина 1-11.

До 12.00 на:

ул. Проф. Баранова 43, 45, 36

ул. Черняховского 1-7

ул. Подп. Иванникова 18

не работает Светофор (Горького – Черняховского).

Также, по данным мэрии города, холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, будет отключено с 10.00 до 18.00 на Московском проспекте, 99-133 и ул. Гайдара 1,15, 29.

Кроме того, информируем, что в связи с плановым ремонтом РТС «Чкаловск» и РТС «Северная» с 16 по 29 августа горячей воды не будет в домах по адресам: ул. Чкалова 7, 29, 24, 26, ул. Спортивная 11.