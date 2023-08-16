Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 16 августа

В Калининграде в среду, 16 августа, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по следующим адресам:
ул. Мореходная 3
ул. Новый вал 26- 34
ул. Казанская 10-20, 28
ул. Багратиона 66-80
ул. Краснооктябрьская 2
ул. Парусная 25
ул. Свободная 34 (д/с №1)
ул. Ген. - фельдм. Румянцева 2а
ул. Серж. Колоскова 12
ул. Д. Донского15-19
ул. Гайдара 1-3а, 43 (д/с № 109), 45-55
ул. Нарвская 1-31, 37-55
ул. Памяти павших в Афганистане 1-7, 9-15, 17-23,25-31, 24.
С 10:00 до 18.00 без света:
ул. Щорса 5- 9, 17, 19, 4,4а-б, 6, 12
ул. Красная 63-73, 70, 76-86.
До 16.00 электричества нет на: пер. Минина и Пожарского 3-3а
пр-т. Победы 9, 2-8
ул. Е. Ковальчук 3-9, 3а-7а
ул. Минина и Пожарского 3-15, 2-16
ул. Мира 61-65
ул. Пушкина 1-11.
До 12.00 на:
ул. Проф. Баранова 43, 45, 36
ул. Черняховского 1-7
ул. Подп. Иванникова 18
не работает Светофор (Горького – Черняховского).
Также, по данным мэрии города, холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, будет отключено с 10.00 до 18.00 на Московском проспекте, 99-133 и ул. Гайдара 1,15, 29.
Кроме того, информируем, что в связи с плановым ремонтом РТС «Чкаловск» и РТС «Северная» с 16 по 29 августа горячей воды не будет в домах по адресам: ул. Чкалова 7, 29, 24, 26, ул. Спортивная 11.