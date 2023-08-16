В Центральном парке Калининграда летний кинотеатр откроется концертом Владимира Преснякова

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде в Центральном парке 16 августа впервые состоится торжественное открытие летнего кинотеатра. Пройдет показ внеконкурсной программы «Короче.Звезды» фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов.

Открытие летнего кинотеатра состоится в 20.30. Как рассказали организаторы фестиваля на его открытии в драмтеатре 15 августа, сегодня, 16 августа, в Центральном парке пройдет концерт Владимира Преснякова.

Фестиваль вырос за рамки одного кинотеатра, в этом году показы пройдут в кинотеатре «Заря» и в драмтеатре, который превращен на эти дни в площадку для кинопросмотров.

Образовательная программа «Короче.Лекторий» интегрирована в программу фестиваля. Она будет состоять из серии лекций ведущих кинематографистов – о своем опыте расскажут Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Андрей Золотарев и Иван И. Твердовский. Лекции будут проходить в кинотеатре «Заря», попасть туда можно по регистрации на сайте.

20 августа в 20.30 в Центральном парке традиционно состоится закрытие кинофестиваля.