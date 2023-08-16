В Калининграде на ул. З. Космодемьянской построят инклюзивную детскую площадку

В Калининграде на ул. З. Космодемьянской до конца года построят детскую и спортивную площадку. Она будет включать в себя большую детскую зону, подходящую в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«На площадке будет установлена низкопольная карусель, качели, песочница и иное детское игровое оборудование, которое без сопровождения взрослых смогут использовать маломобильные дети и подростки. Одной из отличительных особенностей площадки будет яркое контрастное выделение зон размещения оборудования, что в первую очередь позволит слабовидящим людям беспрепятственно ориентироваться в пространстве. Также на площадке будут установлены информационные таблицы с пиктограммой», - отметили в мэрии.

Также будут предусмотрены зона воркаут и зона кардио, в том числе с тренажерами для пожилых.