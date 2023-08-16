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НовостиЗвезды16 августа 2023 9:04

Фестиваль «Короче» открыл дополнительную регистрацию зрителей на показы и лекции

Мероприятия киносмотра пройдут 16 и 17 августа
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». В среду, 16 августа, организаторы объявили о дополнительных местах, на которые можно зарегистрироваться зрителям.

«Из-за невероятного ажиотажа мы решили добавить дополнительные билеты на показы внеконкурсной программы в кинотеатре «Заря», на лекторий и на сеансы в драмтеатр», - говорится в сообщении пресс-службы «Короче».

Регистрация на 16 и 17 августа уже открыта на сайте фестиваля.

В Центральном парке Калининграда 16 августа в рамках фестиваля «Короче» летний кинотеатр откроется концертом Владимира Преснякова.