В Калининграде 16 августа к обеду воздух прогреется до +34

В Калининграде продолжается жаркий период. В среду, 16 августа, к обеду в городе воздух прогреется до +32...+34°, в центральной и восточной частях области - до +34...+35 градусов.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Низкая влажность воздуха не повышает ощущаемую температуру воздуха, поэтому жара переносится не так критично», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на побережье и западе региона будет прохладнее – около +25...+29°С. После обеда более прохладный воздух доберется и до Калининграда.