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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:43

Прокуратура взяла на контроль ЧП со взрывом газа в Нестеровском районе

В результате происшествия пострадал 25-летний мужчина
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура организовала проверку по сообщению о взрыве газа в квартире по ул. Шоссейной в поселке Илюшино Нестеровского района. Сообщается о «воспламенении газовоздушной смеси», которое случилось вечером 15 августа.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в результате происшествия пострадал 25-летний владелец квартиры.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия, а также даст оценку соблюдения требований федерального законодательства», - говорится в сообщении.