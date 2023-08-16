В управлении по делам ГО и ЧС рассказали о 16 спасенных на водоемах Калининграда

На водоемах Калининграда этим летом спасли уже 16 человек, из них 6 детей. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС Калининграда.

При этом один человек утонул в акватории Преголи в районе судоремонтного завода. Он отдыхал в запрещенном для купания месте.

«Причины несчастных случаев на воде из года в год одни и те же: переоценка своих возможностей, приступы хронических заболеваний, которые только обостряются в знойную погоду, алкогольное опьянение», - отмечают спасатели.

«На официальных пляжах утонувших нет», - доложили в мэрии.

Напомним, в этом году спасатели ежедневно дежурят на пяти официальных пляжах в городской черте: карьере у СНТ «Мечта», озерах Карповском, Шенфлиз, Пелавском и Голубых.