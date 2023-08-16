В мэрии рассказали об автохамах, которые заезжают на ремонтируемую улицу Суворова

. Фото: администрация Калининграда

Подрядчик работ на ремонтируемой улице Суворова жалуется на водителей, которые не хотят соблюдать правила дорожного движения и заезжают под знаки.

Как рассказали в городской администрации, автохамы игнорируют «кирпич».

«Со стороны бывшего Балтрайона висят на дорогах три «кирпича» и две таблички о том, что сквозного проезда нет. Информации об этом в достатке и со стороны центра. Проезд через зону проведения работ согласован лишь машинам обеспечения к локомотивному депо. Но некоторые наши сограждане считают, что правила написаны для кого-то другого, а они выше того, чтобы их соблюдать, спорят даже с сотрудниками ГИБДД, когда тех вызывают (регулярно).

Было даже рукоприкладство, рабочие писали заявление в полицию», - рассказали в мэрии.

Водителей призывают соблюдать ПДД.