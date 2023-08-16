В Калининградской области зарегистрировали 28 заболевших клещевым боррелиозом

В этом году в Калининградской области диагноз клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) поставлен уже 28 заболевшим.

В 2013-2022 годах прослеживалась тенденция снижения заболеваемости. Однако в этом году в структуре заболеваемости природно-очаговыми инфекциями населения Калининградской области иксодовый клещевой боррелиоз занимает ведущее место.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, результаты эпидемиологического расследования говорят о том, что чаще всего заражение происходило при контакте с клещами при посещении леса (31,2%). 8 человек пострадали от клещей на садовых участках и придомовых территориях.

В 10,7% случаев вероятно, что инфицирование произошло на территории иных субъектов РФ, а 11 заболевших при опросе не смогли вовсе назвать предполагаемое место инфицирования.

Вакцины от болезни Лайма нет. Поэтому ежегодно принимаются меры по расширению объемов акарицидных обработок.

«На сегодняшний день акарицидными обработками охвачено 2039 га территорий эпидемически значимых объектов», - отметили в управлении.