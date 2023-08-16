В Калининграде задержали парочку, торговавшую амфетамином и «солью»

В Калининграде полицейские задержали девушку и юношу 23 и 19 лет, которые торговали амфетамином, мефедроном и «солью». Как выяснили оперативники, молодые люди занимались приобретением и сбытом запрещенных средств через интернет-магазин с помощью тайников.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, молодые люди были задержаны в конце июля на ул. Павших в Афганистане. В ходе досмотра их автомобиля полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный скотчем с веществом внутри, а также их мобильные телефоны и банковские карты.

«В свертке находились наркотические средства: мефедрон массой около 100 граммов, амфетамин массой 150 граммов и так называемая «соль» массой около 200 граммов», - отметили в полиции.

Также при обыске жилья одного из задержанных полицейскими было обнаружено и изъято более 83 граммов психотропных наркотиков, весы для фасовки и упаковочный материал.

Кроме того, полицейские нашли 5 закладок с «солью» на территории Ленинградского и 10 тайников на территории Центрального районов Калининграда общим весом 7,5 грамма.

Калининградцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.