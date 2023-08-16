В Калининградской области военнослужащие учатся водить боевую технику в полевых условиях

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие мотострелковых подразделений практикуются в вождении БМП, танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», противотанковых ракетных комплексов «Хризантема» и другой военной техники.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, занятия проводятся на полигонах в Калининградской области.

Водители осваивают приемы маневрирования на скоростных участках, проходят маршруты в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности.

Также учатся преодолевать естественные и искусственные препятствия.

В мероприятиях боевой подготовки задействовано свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.