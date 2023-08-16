Житель Гвардейска напал на соседа с битой

Житель Гвардейска устроил разборки с косящим траву пенсионером, угрожая ему битой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в одном из дворов на улице Мира. Там во время покоса травы на 66-летнего пенсионера с угрозами набросился сосед.

«Мужчина требовал прекратить косить триммером возле его автомобиля, так как в прошлый раз косильщик испачкал травой весь кузов машины. Для устрашения 41-летний горожанин использовал деревянную биту, сопровождая свои действия угрозой физической расправы», - рассказали в полиции.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что агрессор был ранее неоднократно судим.

На него завели еще одно уголовное дело – за угрозу убийством.