В Калининграде началась сборка центрального пролета ж/д моста через Преголю

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В Калининграде началась сборка центрального пролета железнодорожного моста через Преголю. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Бамтоннельстрой-Мост». Специалисты приступили к монтажу мостового перехода на правом берегу реки Преголи в Калининграде.

Сейчас собирают металлоконструкции подъемного пролетного строения длиной 66 метров на стапеле. Завершить планируют в конце сентября. Далее приступят к сборке следующего пролета длиной 77 метров.

Отмечается, что в течение месяца строители выполняли подготовку основания под стапель для сборки, было уложено 18 тыс. тонн песка.

«На сегодняшний день собрано 216 из 1200 тонн металлоконструкций руслового пролетного строения, в дальнейшем пролеты будут установлены в проектное положение методом продольной надвижки. Одновременно специалисты готовятся к сборке подходного сооружения длиной 66 метров на левом берегу Преголи. Работы по устройству временных опор запланированы на сентябрь», - рассказали в компании.

Железнодорожный мост длиной 237,3 метра будет состоять из четырех опор и трех пролетных строений.