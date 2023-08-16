В кирхе королевы Луизы в Центральном парке установят орган

В кирхе памяти королевы Луизы, расположенной в Центральном парке, планируют установить орган. Инструмент появится в рамках масштабных работ по благоустройству всего парка. Об этом сообщил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.

- Органные концерты в Кафедральном соборе проходят ежедневно. По выходным – трижды. Они очень востребованы. На проектной стадии мы будем привлекать Григория Хуциева (директор Кафедрального собора. - Ред.) как специалиста, который имеет практику эксплуатации. Будем думать о какой-то в том числе финансовой модели, - сказал Вячеслав Генне.

По словам архитектора, орган в кирхе никак не помешает работе театра кукол. Театр перевозить не планируют.

Предполагается, что орган станет новой точкой притяжения, в кирху люди будут приходить на концерты.