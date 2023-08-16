Музей янтаря запустил бесплатный туристический маршрут «По следам графа цу Дона»

Бесплатный туристический маршрут «По следам графа цу Дона» запустил областной Музей янтаря. Тур включает места, связанные с предками и семьей графа Фридриха цу Дона-Шлобиттен.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму, участники тура узнают, кем был граф Дона и как он связан с Российской империей, где он встретил свою любовь, зачем дочери графа стали диакониссами и почему Наполеон вселился в дом Александра цу Дона.

Длина основного маршрута составляет 9 км, которые можно пройти или проехать на велосипеде, а также есть бонусная точка за чертой города.