Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 15:42

В Калининграде из-за жары туристические экскурсии переносят на утренние часы

Посетить объекты Музея Мирового океана можно до полудня
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Музей мирового океана

Из-за аномальной жары Музей Мирового океана в Калининграде внес изменения в работу экскурсионных групп туристов. В среду, 16 августа, было принято решение в связи с неблагоприятными погодными условиями изменить время посещения научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» и гидросамолета Бе-12.

Как рассказали в пресс-службе музея, экскурсии на эти объекты будут проходить в 10.00, 11.00, 12.00.

«Жара скорректировала работу двух объектов. Экскурсии временно перенесли на утреннее время», - уточнили в музее.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Центральном парке Калининграда изменили время работы аттракционов.