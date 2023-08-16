В Калининграде из-за жары туристические экскурсии переносят на утренние часы

. Фото: Музей мирового океана

Из-за аномальной жары Музей Мирового океана в Калининграде внес изменения в работу экскурсионных групп туристов. В среду, 16 августа, было принято решение в связи с неблагоприятными погодными условиями изменить время посещения научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» и гидросамолета Бе-12.

Как рассказали в пресс-службе музея, экскурсии на эти объекты будут проходить в 10.00, 11.00, 12.00.

«Жара скорректировала работу двух объектов. Экскурсии временно перенесли на утреннее время», - уточнили в музее.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Центральном парке Калининграда изменили время работы аттракционов.