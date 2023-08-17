Попали в сеть: больше 5,7 тысячи домохозяйств в Калининградской области с начала года получили доступ к высокоскоростному интернету

.

erid Kra23zbTU

«Ростелеком» с начала года предоставил техническую возможность подключиться к интернету и современным цифровым сервисам 5,7 тысячи калининградских семей. К слову, столько же домохозяйств провайдер охватил волоконно-оптическими технологиями за весь 2022 год. Специалисты компании построили линии связи к многоквартирным и частным домам в поселках разных муниципалитетов и в областном центре*.

Вероника Николаева, абонент ПАО «Ростелеком»:

«Мы уже больше года живем в своем доме в поселке Матросово и с первого дня просто мечтали о проводном интернете. Я работаю из дома, дочь - школьница, у нее постоянные онлайн-занятия. И вот наконец дождались заветного звонка от специалиста “Ростелекома”, который сказал, что есть техническая возможность подключить наш дом. Договорились о времени визита, обсудили тариф. Теперь у нас не только “летающий” интернет, но и телевидение, чему особенно рад муж. Сейчас уже присматриваемся к услуге видеонаблюдения».

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Калининградской области стройка волоконно-оптических линий связи не прекращается, поскольку приоритет “Ростелекома” в том, чтобы создать условия для подключения к скоростному интернету и, соответственно, всем современным цифровым услугам и сервисам для максимального числа жителей. Важно, чтобы калининградцы могли чувствовать себя одинаково комфортно как в городе, так и в небольших, отдаленных от центра поселках».

Технические специалисты компании строят новые линии связи как по технологии GPON («оптика в квартиру»), при которой волоконно-оптический кабель подключается непосредственно к оборудованию пользователя, так и по технологии FTTb («оптика до здания») при которой к линии сначала подключается оборудование в подъезде многоэтажного дома, а затем разводку по квартирам делают медным кабелем.

Всего в Калининградской области охват современными линиями связи «Ростелекома» по разным технологиям составляет почти 335 тысяч домохозяйств — около 78% от общего числа семей в регионе. Протяженность линий связи — более 2,3 тысячи километров. Только в 2022 году специалисты компании проложили почти 160 километров волоконно-оптического кабеля.

* По технологии PON с начала года подключены следующие поселки: Заливино, Некрасово, Низовье, Маршальское Гурьевского района; Березовка, Надеждино Багратионовского района; Клинцовка, Коврово Зеленоградского района; Люблино Светловского городского округа. Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800 и на сайте компании.

Реклама. ПАО Ростелеком