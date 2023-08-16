В Центральном парке вырубят деревья возле здания Театра кукол. Работы пройдут в рамках благоустройства парка, которое начнется в 2025 году. О планах по прореживанию деревьев рассказал советник губернатора Калининградской области, архитектор Вячеслав Генне.

- Из того, что визуально представляет интерес в плане ансамбля – это театр кукол и прилегающие у нему деревья. По сути, это единственная зона с деревьями, с которой мы планируем поработать, ее немножко подразрядить: или через кронирование, или через просто вырубку. Документы все будем готовить, - говорит советник главы региона.

Архитектор отметил, что сейчас старинную кирху ремонтируют, после завершения работ ее красиво подсветят и вырубка нужна для того, чтобы эту подсветку видеть.

- Будет проект подсветки. Там коллеги, которые занимаются подсветкой, придумали какую-то тему «Театр теней», а не просто пучки света. Это будет художественная инсталляция. И все это в деревьях и кустах? Это как-то не совсем логично, - прокомментировал специалист.

По словам Вячеслава Генне, перед началом работ в парке проведут оценку лесопатологи и только потом приступят к манипуляциям с деревьями.