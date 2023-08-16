Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 16:12

Парусник «Седов» вернулся в Калининград

Барк ошвартовался в морском рыбном порту
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба БГА РФ

Парусник «Седов» вернулся в Калининград из Кронштадта и ошвартовался в морском рыбном порту. Об этом сообщает пресс-служа БГАРФ.

30 июля «Седов» принял участие в параде Военно-морского флота. С 1 по 6 августа судно было ошвартовано у причала в Кронштадте.

Отмечается, что судно вернулось в порт приписки согласно графику, однако программа практики продолжится по 25 августа.

Так, с 26 до 29 августа на судне пройдет смена практикантского состава.

Выход парусника в очередной учебный рейс по Балтике запланирован на 29 августа.