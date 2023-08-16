Из Калининграда запустили прямые рейсы в Ульяновск

В среду, 16 августа, авиакомпания «Nordwind» совместно с авиакомпанией «Икар» начала выполнять прямые регулярные рейсы между Калининградом и Ульяновском.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», сегодня из Калининграда был отправлен первый самолет с 71 пассажиром на борту.

Прибытие первого рейса из Ульяновска ожидается сегодня вечером в 20:15.

«Перелеты по новому маршруту будут выполняться с частотой один раз в неделю по средам на воздушных судах Эмбраер 190 в компоновке 110 пассажирских мест», - отметили в «Храброво».

Время в пути составит чуть более 3 часов.