В Калининградской области полиция ищет двух школьниц

Аделина Вершинина. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция устанавливает местонахождение двух школьниц.

14-летняя Аделина Вершинина 16 августа около 12.00 ушла из дома, расположенного в СНТ «Радуга», и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, волосы русые, до плеч, глаза карие.

Была одета: черная толстовка с капюшоном, черные шорты, черные мокасины.

При себе имела мобильный телефон «Самсунг Гелекси А 52» в корпусе белого цвета, рюкзак черного цвета.

Информацию о девочке можно передать по тел.: 552-098, 552-092 или 102.

Также разыскивается 16-летняя Валерия Пастернак, пропавшая в Балтийске. Она 16 августа ушла из дома по пр. Ленина, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Может находиться в Калининграде.

Валерия Пастернак. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, стрижка каре с челкой, глаза серо-зеленого цвета.

Была одета: черные джинсы, черная кофта от спортивного костюма «Адидас», черные кеды на белой подошве «Адидас». При себе имела черный рюкзак и несколько пакетов с одеждой и аксессуарами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просьба сообщить по телефону ОМВД России по Балтийскому району 8 (40145) 6-41-51 или 102.