Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 17 августа

В Калининграде в четверг, 17 августа, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Стрелецкая 2-6

ул. Л. Шевцовой 7,13-15,25, 33,33б,37

ул. Свободная 34 (д/с №1)

ул. Ген. - фельдм. Румянцева 2а

ул. Серж. Колоскова 12

ул. Д. Донского15-19

ул. Гайдара 1-3а, 43 (д/с № 109), 45-55

ул. Нарвская 1-31, 37-55

ул. Памяти павших в Афганистане 1-7, 9-15, 17-23,25-31, 24.

ул. Мореходная 3(КМРК)

ул. Новый вал 26- 34

ул. Казанская 10-20, 28

ул. Багратиона 66-80

ул. Краснооктябрьская 2

ул. Парусная 25.

ул. Красная 49-61,58-64

ул. Лейт. Яналова 33-35, 35А.

До 16.00 без света:

пер. Минина и Пожарского 3-3а

пр-т. Победы 9, 2-8

ул. Е. Ковальчук 3-9, 3а-7а

ул. Минина и Пожарского 3-15, 2-16

ул. Мира 61-65

ул. Пушкина 1-11.

До 14.00: ул. Коммунистическая 24,26.

Холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, будет отключено до 19.00 на:

ул. Герцена 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91-93,95,78,80,82,84,94,96,98,100,102,104,108,86,88,90,92, 106,

ул. Р. Люксембург 7-7а,12-12а,37-37а,22-22а,35-35а, 19,21а,23-23а,26-26а,30-30а,28-28а,38а,13,11,9,2-2а, 4-6,8-8а,4а-6а,31б,32г-д,32-32а,32в,32б,25-25а,27, 29-29а,31-31а,34-34а,36,31в,31а,31д-е,33-33а,33б,

40-40а,10,1-1а,3-3а,5-5а,14-14а,16-16а,18-18а,9-9а, 11-11а,20-20а,13,15,17,24-24а,

пер. Лозовой 9,11,22,

ул. Б. Окружная 3-я 157-159,155-149,147,141,30,32,34, 36,36в,38а,40а,40,42,44,13346а,121а-д,36б,

ул. Фурманова 1,1а,3,5-7,9-11,13, 15-17,17а,19б, 19,19а, ,25, ,29,28,31-33, 35,32,34, 39, 2,2а, 4, 8,10,18б,14,16,18а,18в, 20,22,24,26а30, 36,38,40

ул. Ген. Белобородова 5,7,15а, б,23,30,37,

ул. Кольцова 38.

До 15.00 на: ул. Грекова 2, ул. Ушакова 1-5.