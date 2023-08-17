Министр рассказал о летнем кинотеатре в Центральном парке Калининграда

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В Центральном парке Калининграда в среду, 16 августа, открылся летний кинотеатр. Показы там проходят в рамках фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». В день открытия зрители увидели концерт Владимира Преснякова и несколько короткометражек.

О работе летнего кинотеатра и его будущем рассказал «Комсомолке» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- В прошлые годы большинство показов фестиваля «Короче» проводили в «Заре». В парке традиционно проходила церемония закрытия фестиваля. Сейчас это принципиально новый проект. Потому что в парке каждый вечер проводят показы. Теперь Центральный парк выделен как самостоятельная ежедневная площадка фестиваля «Короче», - пояснил министр.

При этом, по словам Андрея Ермака, после окончания фестиваля летний кинотеатр работать в таком формате не будет. Но в будущем парк можно использовать для кинопоказов.

- Надо, чтобы какие-то продюсеры взялись за это и начали использовать эту площадку для своих мероприятий. Фестиваль – пример того, как можно использовать площадку. Она открыта, ее можно взять в аренду и проводить мероприятия, - говорит Андрей Ермак. – Проводить здесь кинопоказы – это очень интересно. Мы поддерживаем «Короче», но делать эту площадку постоянной нам достаточно сложно. Тем более что площадка принадлежит городу Калининграду, - сказал министр.