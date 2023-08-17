Финляндия и Эстония ночью впустили в свое небо калининградские самолеты для облета грозы

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финляндия и Эстония ночью впустили в свое небо калининградские самолеты, чтобы те не попали в грозу.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», минувшей ночью грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролета в Калининград над нейтральными водами Финского залива. Непогода помешала двум самолетам, которые летели из Калининграда в Москву и из Санкт-Петербурга в Калининград.

«Первому борту помогла Финляндия, разрешив зайти в ее воздушное пространство для обхода грозовой деятельности, а второму — Эстония. Оба самолета к ним залетели примерно на десять минут», - говорится в сообщении.

Кроме того, для обхода грозы в воздушное пространство Финляндии зашел самолет, который летел из Калининграда в Самару.