У жителя Советска конфисковали автомобиль за езду в пьяном виде. Еще 6 сентября 2022 года 43-летний мужчина ехал на своем «Ситроене» в состоянии алкогольного опьянения. При этом годом ранее он был лишен прав за езду в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба областного суда, на заседании нарушитель признался, что 6 сентября из-за личных проблем выпил спиртного, после чего поехал на авто к знакомому.

Он выплатил штраф в 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Также приговором суда его автомобиль был конфискован. Машина будет обращена в доход государства.