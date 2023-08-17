Жительницу Багратионовского района будут судить за то, что она забрала чужие деньги из банкомата

Женщина из Багратионовского района воспользовалась техническим сбоем в работе банкомата и украла деньги.

Инцидент случился в строительном магазине на ул. Дзержинского. Там жительница Гурьевского района хотела снять 20 тысяч рублей в банкомате. Но из-за сбоя не смогла получить наличку.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, позже к банкомату подошла женщина, она увидела чужие деньги в лотке и забрала средства, которые банкомат выдал с опозданием из-за сбоя.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленницей, забравшей деньги, оказалась 53-летняя жительница Багратионовского района. Ее будут судить за кражу.