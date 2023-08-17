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НовостиПроисшествия17 августа 2023 10:18

Жительницу Багратионовского района будут судить за то, что она забрала чужие деньги из банкомата

Забрав чужие деньги из банкомата, жительница Багратионовского района попала под уголовку
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Женщина из Багратионовского района воспользовалась техническим сбоем в работе банкомата и украла деньги.

Инцидент случился в строительном магазине на ул. Дзержинского. Там жительница Гурьевского района хотела снять 20 тысяч рублей в банкомате. Но из-за сбоя не смогла получить наличку.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, позже к банкомату подошла женщина, она увидела чужие деньги в лотке и забрала средства, которые банкомат выдал с опозданием из-за сбоя.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленницей, забравшей деньги, оказалась 53-летняя жительница Багратионовского района. Ее будут судить за кражу.