Жара вернется в Калининград 18 августа

Уже завтра днем воздух в Калининграде, центральной и восточной частях области вновь прогреется до +32...+34°С. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Отмечается, что завтра на побережье будет чуть прохладнее – до +29°С.
Сегодня, 17 августа, днем будет жарко лишь на востоке региона – в Гусевском, Нестеровском, Озерском, Черняховском, Краснознаменском районах днем до +29...+32°С.
В Калининграде - до +24...+27°С.
На побережье будет около +23...+25°С.
В вечерние часы вновь будут вероятны ливни и грозы.