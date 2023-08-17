Жара вернется в Калининград 18 августа

Уже завтра днем воздух в Калининграде, центральной и восточной частях области вновь прогреется до +32...+34°С. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Отмечается, что завтра на побережье будет чуть прохладнее – до +29°С.

Сегодня, 17 августа, днем будет жарко лишь на востоке региона – в Гусевском, Нестеровском, Озерском, Черняховском, Краснознаменском районах днем до +29...+32°С.

В Калининграде - до +24...+27°С.

На побережье будет около +23...+25°С.

В вечерние часы вновь будут вероятны ливни и грозы.