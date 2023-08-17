В Минрироды назвали калининградские компании, которые загрязняют Гагаринский ручей

После ликвидации выпуска в незаконно возведенную приемную камеру на улице Индустриальной, через которую стоки попадали в ручей Гагаринский, выяснилось, что предприятия продолжают загрязнять водоем.

Об этом сообщает Минприроды региона. Предприятия обещают привлечь к ответственности.

«Предположительно компания «Гидрокомфорт» осуществляет сброс путем откачки и устройства незаконного прокола под дорогой. Компания «Натурово» организовала сброс в придорожную канаву неочищенных стоков», - говорится в сообщении регионального министерства.

Министерство обещает требовать согласования внеплановых проверок деятельности данных организаций, возбудить административные расследования, а также в судебном порядке будет добиваться приостановки деятельности данных двух организаций.

Напомним, Гагаринский ручей расчищали в рамках национального проекта.