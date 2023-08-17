Водителя КамАЗа, виновного в смертельном ДТП в Гусевском районе, заключили под стражу

В отношении водителя КамАЗа, виновного в смертельном ДТП в Гусевском районе, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 14 октября 2023 года. Ему теперь запрещено выходить за пределы жилого помещения в определенное время, общаться со свидетелями по делу, управлять автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Отмечается, что, оставаясь на свободе, он может оказать давление на участников уголовного судопроизводства, которые являются свидетелями.

Напомним, в Гусевском районе 14 августа на 137-м км автодороги Калининград - Неман произошло ДТП с участием автомобилей КамАЗ и «Ауди». Автомобиль «Ауди» двигался по главной дороге, со второстепенной дороги выезжал КамАЗ, который не пропустил легковушку.

В результате ДТП пострадали 5 человек, находившиеся в автомобиле «Ауди»: отец, мать и трое их детей в возрасте 19, 17 и 4 лет. Отец, водитель авто, скончался.