Калининградка обвинила в изнасиловании мужчину, который после совместной ночи перестал с ней общаться

Перед судом по обвинению в заведомо ложном доносе об изнасиловании предстанет жительница Калининграда. 47-летняя калининградка сообщила в полицию о том, что ее изнасиловал случайный знакомый, написала на него заявление.

Однако, как сообщает пресс-служба регионального СК, было установлено, что женщина заявила об изнасиловании ложно. Позже она в этом сама признается и извинится перед приятелем.

«Мотивом своего поступка она назвала обиду на мужчину, который после интимной встречи прекратил в ней общение», - рассказали в Следкоме.

Впереди суд, даме грозит до трех лет лишения свободы.