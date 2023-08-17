В Гвардейске разбирали брусчатую дорогу и нашли артиллерийское ядро

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На территории замка Тапиау в Гвардейске нашли старое каменное ядро. Об этом сообщается в группе «Башни Востока» в «ВК».

Сообщается, что когда-то все дворовые и проездные поверхности в замке Тапиау были замощены булыжником, который до сих пор встречается как большими фрагментами мощения, так и отдельно валяющимися булыгами.

«Очень редкая удача – когда такая булыга при ближайшем рассмотрении оказывается... каменным ядром!» - говорится в сообщении.

Вес такого ядра – без малого 4 кг.

Сообщается, что ядра активно применялись в европейской артиллерии вплоть до конца XV века.

«Перед нами артефакт орденских времен», - рассказали в группе.