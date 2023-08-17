Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья17 августа 2023 13:10

В Калининградском зоопарке хотят строить новые бассейны для животных, страдающих в жару

Планами поделилась директор зоопарка
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке звери тяжело переносят жару. Непросто даже африканским животным.

«Два дня изнуряющей жары в 32 градуса! Даже жирафы сегодня прятались в тени деревьев», - написала в соцсетях директор зоопарка Светлана Соколова.

Она отметила, что на территории зоопарка мало бассейнов и нужны новые.

«Бассейны, нам нужно много бассейнов. Того, что есть, недостаточно. Объявляю 2024 год годом проектирования и строительства бассейнов и бассейнчиков / водоемчиков!» - написала директор зоопарка.