В Калининградском зоопарке хотят строить новые бассейны для животных, страдающих в жару

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке звери тяжело переносят жару. Непросто даже африканским животным.

«Два дня изнуряющей жары в 32 градуса! Даже жирафы сегодня прятались в тени деревьев», - написала в соцсетях директор зоопарка Светлана Соколова.

Она отметила, что на территории зоопарка мало бассейнов и нужны новые.

«Бассейны, нам нужно много бассейнов. Того, что есть, недостаточно. Объявляю 2024 год годом проектирования и строительства бассейнов и бассейнчиков / водоемчиков!» - написала директор зоопарка.