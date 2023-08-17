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НовостиОбщество17 августа 2023 16:01

В Калининграде установят два модульных туалета

Общественные уборные появятся на Краснооктябрьской и в сквере 70-летия Калининградской области
Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

Калининградская служба заказчика объявила запрос котировок на установку двух новых модульных туалетов. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации. На эти цели выделено 3 млн рублей.

Общественные уборные появятся на Краснооктябрьской (на месте снесенной недавно палатки с шаурмой) и в сквере 70-летия Калининградской области (напротив бывшего кафе «Пингвин»).

«Закупку непосредственно самих туалетов объявим в течение недели, а пока от подрядчика требуется благоустроить под них площадки и обеспечить возможность быстрого подключения WC к инженерным коммуникациям», - добавили в администрации.