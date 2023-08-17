В Калининграде увеличилась плата за наем муниципального жилья

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде повысился размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договорам социального найма. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Действующий размер платы был установлен еще в 2019 году, составляет от 0,89 руб. до 12,68 руб. за квадратный метр используемого жилого помещения и является убыточным, что не позволяет в полной мере содержать жилые помещения и придомовые территории.

«В результате повышения предполагаемый размер платы будет составлять от 6,81 руб. до 21,09 руб. за квадратный метр, что покрывает дефицит бюджета в рассматриваемой сфере и позволит привлечь больше средств для осуществления ремонта квартир, мест общего пользования, придомовых территорий. При этом если в IV квартале 2023 года среднерыночная стоимость жилья в Калининграде снизится, то и размер платы за наем будет пересчитан в сторону понижения», - заявили в пресс-службе администрации.

Для разъяснения порядка взимания платы по договорам социального найма граждане могут обратиться в МКУ «Калининградский расчетно-сервисный центр» по адресу: г. Калининград, пр-т Московский, 155-159, тел. 8-4012-92-41-22.