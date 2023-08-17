Калининградка получила 3 года колонии-поселения за ДТП с погибшим мотоциклистом

В Гурьевске вынесли приговор по уголовному делу по факту ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла на улице Крайней в Гурьевске в мае 2022 года. 39-летняя водитель «Субару» при повороте не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с мотоциклистом.

В результате аварии 33-летний водитель мотоцикла получил множественные травмы, от которых в дальнейшем скончался в больнице.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил ее водительских прав на 2,5 года. Также ей предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.