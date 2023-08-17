В Калининградской области снижается количество обнаруженных фальшивых денег

В первом полугодии 2023 года в банковской системе Калининградской области было обнаружено 16 поддельных банкнот Банка России. Годом раньше в аналогичном периоде их было 37, сообщает Центробанк РФ.

Большая часть фальшивок, как и раньше, пришлась на банкноты номиналом 5000 рублей – 12 банкнот. В первом полугодии 2022 года таких было выявлено 28 банкнот.

В дополнение к этому было выявлено по одной поддельной банкноте номиналом 500 и 1000 рублей и две двухтысячные подделки.

Кроме того, за первое полугодие 2023 года число выявленных поддельных долларов США не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило пять штук. Было обнаружено четыре купюры номиналом 100 долларов США и одна номиналом 50 долларов США. Также в отчетном периоде обнаружена одна банкнота номиналом 50 евро.