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НовостиОбщество17 августа 2023 16:02

С 26 августа меняется схема движения транспорта на Советском проспекте

Автобусы из Светлогорска и Зеленоградска будут следовать в Калининград по Советскому проспекту прямым ходом
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде завершается строительство транспортной развязки на Советском проспекте. Как сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры, с 26 августа на улице вводится новая схема движения общественного транспорта.

Остановки областных автобусов в районе Чкаловского поворота, в прямом и обратном направлении, будут упразднены.

Автобусы из Светлогорска и Зеленоградска будут следовать в Калининград по Советскому проспекту прямым ходом. Первая остановка по городу – «Аэродром» в районе поворота на ул. Докука и далее остановка «5-й форт».

Из Калининграда на побережье автобусы будут следовать через круговую развязку с остановкой на выезде из Чкаловска