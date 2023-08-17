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НовостиОбщество17 августа 2023 15:48

Калининградец совершил разбойное нападение ради газировки

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в июле в супермаркете на улице Краснооктябрьской. В торговом зале злоумышленник забрал с прилавка бутылку газировки и, угрожая ножом охраннику, скрылся с похищенным.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали предполагаемого налетчика. Им оказался ранее судимый за кражи, разбой и грабеж 42-летний житель Гвардейского района. Полицейские изъяли у него нож.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж».